Кыргызстан и Россия: от общего прошлого - к общему настоящему

Тема исторической памяти периодически всплывает то в одном, то в другом международном диалоге. И, как показывает практика, она неисчерпаема. О том, как и для чего сохранять эту память, в Бишкеке поговорили участники международной конференции "Исторические нарративы в странах Центральной Азии: вызовы современности".

"Мы помним вклад Кыргызстана в Великую Победу, в общее дело защиты Отечества, - сказал в приветственном слове советник Посольства России в Кыргызстане Сергей Храмов. – А свидетельством того, что мы находимся в единстве относительно событий тех лет, был парад 8 мая в Бишкеке, а 9 мая уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров был в Москве, и кыргызские военные прошли по Красной площади… Буквально на прошлой неделе в Горном Алтае прошла конференция, посвящённая генезису тюрков, на которой присутствовал госсекретарь Кыргызстана Марат Иманкулов. С советником президента России Владимиром Мединским они подписали меморандум о том, что наши страны будет совместно работать над сложными вопросами истории.

Нет ничего страшного, если школьник забудет дату начала войны. Но если он плюнет на могилу деда, который отдал жизнь за победу над врагом… Последствия этого могут быть крайне негативны".

Речь на конференции шла о фальсификации памяти о самом святом, что связывает народы России и Центральной Азии, - о Великой Отечественной войне. О переписывании учебников истории, где грубо искажается правда и о самих событиях, и об участии в них центральноазиатских народов. О современном кинематографе, который показывает Советский Союз и Германию 40-х годов прошлого века в выгодном деструктивным силам свете.

Политолог Дмитрий Орлов напомнил слова поэтессы Анны Ахматовой об одном из русских царей: "Проблема императора Павла в том, что историю его правления писали его убийцы". Историю Советского Союза тоже пишут его убийцы. "Советская историческая наука тоже грешила субъективизмом, - отметил Орлов. – Но она никогда не хаяла то хорошее, что было. А сейчас хают всё – и плохое, и хорошее. Так нельзя. В целом-то это наша история, другой у нас нет и не будет".

Депутат ЖК Гуля Кожокулова говорила о фактах. Об огромных зернохранилищах в Балыкчы (в военные времена здесь был госматрезерв зерна для всего СССР); в Пржевальск (современный Каракол) были эвакуированы учёные, доктора, профессора, академики, врачи – весь научно-культурный потенциал. Почему именно в Пржевальск? Из-за его труднодоступности. Тульский оружейный завод тоже был эвакуирован в Кыргызстан. И самых дорогих, породистых лошадей разводил Раппопорт – тот самый, чья аллея на Иссык-Куле была потом безжалостно вырублена…

Депутат предложила создать в Кыргызстане музей памяти (об этом она как раз сейчас ведёт переговоры с российскими коллегами).

Политолог Алина Молдокеева озвучила списки стран, которые желают переписать историю Второй мировой войны (для Советского Союза она была Великой Отечественной) – и тех, которых абсолютно устраивает историческая правда. Кыргызстан, к счастью, среди тех, кто дорожит общей героической историей и не намерен (по крайней мере на государственном уровне) ничего переписывать и переиначивать.

Говорилось на мероприятии о нехорошей тенденции к уничтожению исторических памятников, и о том, что, поскольку непосредственно на территории Кыргызстана не велись военные действия, молодёжи, возможно, трудно проникнуться уважением к памяти дедов и прадедов, защищавших общую большую родину, и было бы неплохо организовывать для молодых людей из Кыргызстана поездки по местам боевой славы, а также вовлекать их в поисковые отряды (это движение очень развито в России).

Шла речь о том, как отличать правдивую информацию (в том числе и о войне) от пропаганды. Этому было посвящено выступление популярного блогера Нура Исмаила. Если автор стремится вывести читателей или зрителей на эмоции – это пропаганда. Если оперирует конкретными аргументами и фактами – к нему стоит прислушаться.

Историк Павел Дятленко сделал упор на том, что в Кыргызстане национальную версию истории пытаются построить на негативном национальном нарративе, используя события 1916 года. "Эта версия становится изоляционистской, отделяет нас от истории. Такие идеологические конструкты вкладываются в обойму и продвигаются. При том, что в текущей ситуации мы имеем рост гуманитарных связей с Россией и рядом других постсоветских стран, и крайне важен фактор общей истории".

Исторические споры действительно подрывают доверие и осложняют отношения между государствами, могут быть использованы третьими силами для подрыва государственности и социальной стабильности. Поэтому однократными, точечными обсуждениями фальсификации истории ограничиться не получится. Приводить общую историю "к одному знаменателю" - дело ведущих учёных, представителей бизнеса, государственных структур и мирового гражданского общества.

Конференция была организована информационным агентством "Станрадар".