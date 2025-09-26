Погода
$ 87.26 - 87.56
€ 102.12 - 103.07

Чемпионку мира по биатлону Жюлию Симон будут судить за кражу

215  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Французская биатлонистка Жюлия Симон предстанет перед судом по делу о краже и мошенничестве с банковскими картами. Об этом сообщает Le Dauphiné Libéré.

Следствие утверждает, что инцидент произошёл в 2021 году во время тренировочного сбора национальной команды во Франции. Симон обвиняют в использовании чужой кредитной карты для интернет-покупок. Среди пострадавших оказалась её партнёрша по сборной Жюстин Брезаз-Буше, с карты которой без ведома владелицы были приобретены товары на крупные суммы. Всего зафиксировано три потерпевших.

Жалобы в суд поступили в январе 2022 года, после чего отношения между Симон и Брезаз-Буше заметно ухудшились. Однако в последние месяцы спортсменки вновь начали появляться вместе на официальных мероприятиях.

В суде обе биатлонистки должны будут дать объяснения, а следователи представят данные о том, с каких устройств были совершены спорные заказы.

Жюлия Симон является десятикратной чемпионкой мира, победительницей общего зачёта Кубка мира сезона-2022/2023, а также олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в эстафетной гонке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450921
Теги:
кража, Франция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  