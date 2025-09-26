Чемпионку мира по биатлону Жюлию Симон будут судить за кражу

Французская биатлонистка Жюлия Симон предстанет перед судом по делу о краже и мошенничестве с банковскими картами. Об этом сообщает Le Dauphiné Libéré.

Следствие утверждает, что инцидент произошёл в 2021 году во время тренировочного сбора национальной команды во Франции. Симон обвиняют в использовании чужой кредитной карты для интернет-покупок. Среди пострадавших оказалась её партнёрша по сборной Жюстин Брезаз-Буше, с карты которой без ведома владелицы были приобретены товары на крупные суммы. Всего зафиксировано три потерпевших.

Жалобы в суд поступили в январе 2022 года, после чего отношения между Симон и Брезаз-Буше заметно ухудшились. Однако в последние месяцы спортсменки вновь начали появляться вместе на официальных мероприятиях.

В суде обе биатлонистки должны будут дать объяснения, а следователи представят данные о том, с каких устройств были совершены спорные заказы.

Жюлия Симон является десятикратной чемпионкой мира, победительницей общего зачёта Кубка мира сезона-2022/2023, а также олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в эстафетной гонке.