Кыргызстан и Швеция укрепляют сотрудничество в области цифровой медицины

В ходе 75-й сессии Регионального комитета ВОЗ для Европейского региона в Копенгагене министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев провёл встречу с делегацией Швеции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере цифрового здравоохранения, включая разработку нормативно-правовых основ, обеспечение кибербезопасности и применение решений на основе искусственного интеллекта в здравоохранении.

Министр отметил готовность продолжить диалог и поблагодарил шведских коллег за открытость и стремление к обмену опытом. ВОЗ, как подчеркнул он, является важной платформой для международного взаимодействия ради укрепления систем здравоохранения.


Минздрав, Швеция, сотрудничество, Кыргызстан
