ГУ "Кызмат" стало техническим оператором ЦИК Кыргызстана

Государственное учреждение "Кызмат" при Управлении делами президента Кыргызской Республики официально определено техническим оператором Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Теперь именно "Кызмат" будет отвечать за разработку, модернизацию и техническое сопровождение всех автоматизированных информационных систем, используемых при подготовке и проведении выборов и референдумов в стране.
Какие задачи возложены на оператора:
По данным ЦИК, закрепление статуса за ГУ "Кызмат" позволит повысить прозрачность и общественное доверие к избирательному процессу, усилить кибербезопасность, сократить бюджетные расходы за счёт централизации технических функций, а также обеспечить гражданам современные цифровые сервисы.
В учреждении отмечают, что в дальнейшем планируют внедрять новые технологические решения, что должно укрепить устойчивость избирательной системы и вывести цифровые госуслуги Кыргызстана на более высокий уровень.