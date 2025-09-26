Погода
ГУ "Кызмат" стало техническим оператором ЦИК Кыргызстана

- Карыпбай кызы Толгонай
Государственное учреждение "Кызмат" при Управлении делами президента Кыргызской Республики официально определено техническим оператором Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Теперь именно "Кызмат" будет отвечать за разработку, модернизацию и техническое сопровождение всех автоматизированных информационных систем, используемых при подготовке и проведении выборов и референдумов в стране.

Какие задачи возложены на оператора:

  1. создание и сопровождение информационных систем, включая Единую систему учёта избирателей;
  2. обеспечение стабильной и безопасной работы цифровых сервисов, защита персональных и биометрических данных граждан;
  3. актуализация списков избирателей на основе данных ЗАГС, паспортных и биометрических баз;
  4. настройка оборудования для идентификации избирателей в день голосования;
  5. интеграция с другими госинформационными системами;
  6. обновление программного обеспечения с учётом изменений законодательства.

По данным ЦИК, закрепление статуса за ГУ "Кызмат" позволит повысить прозрачность и общественное доверие к избирательному процессу, усилить кибербезопасность, сократить бюджетные расходы за счёт централизации технических функций, а также обеспечить гражданам современные цифровые сервисы.

В учреждении отмечают, что в дальнейшем планируют внедрять новые технологические решения, что должно укрепить устойчивость избирательной системы и вывести цифровые госуслуги Кыргызстана на более высокий уровень.


Теги:
ЦИК, Кыргызстан
