Французский гонщик Ромен Грожан вернётся в F1 после аварии 2020 года

Французский гонщик Ромен Грожан вернётся за руль болида "Формулы-1" впервые после ужасающей аварии на Гран-при Бахрейна 2020 года. Об этом сообщила команда Haas.

39-летний пилот, выступавший за американский коллектив на протяжении пяти сезонов, проведёт тест 2023-го болида Haas VF-23 на итальянской трассе Муджелло. На мероприятии будут присутствовать члены его бывшей команды, включая нынешнего руководителя Аяо Комацу.

"Не могу поверить, что прошло почти пять лет. Вернуться за руль и провести заезд вместе со своей старой командой - это что-то особенное", - сказал Грожан. По его словам, он выйдет на трассу в шлеме, который для него нарисовали дети в 2020 году перед прощальной гонкой в Абу-Даби.

Напомним, в ноябре 2020 года на старте Гран-при Бахрейна машина Грожана на скорости 192 км/ч пробила барьер, разломилась и загорелась. Француз смог выбраться из огня спустя 27 секунд, получив ожоги рук. Позднее он признался, что думал о смерти, но смог спастись ради своих детей.

"Мы счастливы вновь видеть Ромена в нашей машине. Это символичный момент и важное событие для всей команды", - отметил руководитель Haas Аяо Комацу.

В тестах также примет участие канадский экс-пилот IndyCar Джеймс Хинчклифф, которому предстоит впервые опробовать болид "Формулы-1" в рамках телевизионного проекта.