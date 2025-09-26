Погода
Строительство ж/д "КНР - КР - РУз" перешло в практическую фазу

- Карыпбай кызы Толгонай
Заместитель председателя Кабинета министров КР - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провёл встречу с делегацией Китайской государственной железнодорожной корпорации во главе с заместителем генерального директора Ван Лисинем, сообщает пресс-служба кабмина.

На встрече отмечено, что проект железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" перешел в практическую фазу. В настоящий момент ведутся работы по строительству тоннелей, созданию временной инфраструктуры, а также решаются ключевые организационные вопросы.

По словам Торобаева, Кабинет министров оказывает всестороннюю поддержку реализации проекта, уделяя особое внимание соблюдению экологических стандартов и норм безопасности. Кыргызская сторона подчеркнула важность соблюдения национального законодательства, профессиональной этики и общественного порядка всеми участниками строительства.

Обсуждены также перспективные направления сотрудничества: формирование прогнозных объёмов грузоперевозок, открытие Академии подготовки железнодорожных специалистов, а также создание экономических зон в Торугарте, Макмале, Жерге-Тале и Джалал-Абаде.

Замглавы Кабмина предложил увеличить занятость граждан Кыргызстана в реализации проекта и расширить закупки у местных поставщиков. Стороны договорились проработать эти вопросы уже на текущем этапе.

"Железная дорога "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" - это дорога в будущее, символ дружбы и партнёрства наших стран. Совместные усилия позволят реализовать проект максимально эффективно - на благо всех наших народов", - подчеркнул в завершение встречи Бакыт Торобаев.


