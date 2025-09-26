Эрбол Абасбеков выступит на международном турнире по дзюдо в Китае

Кыргызстанский дзюдоист Эрбол Абасбеков примет участие в престижном международном турнире Qingdao Grand Prix-2025, который проходит с 26 по 28 сентября в китайском городе Циндао.

Соревнования собрали спортсменов из более чем 26 стран. Абасбеков выступит в весовой категории до 66 кг, представляя Кыргызстан.

Участие в турнире станет для дзюдоистов важной проверкой перед континентальными стартами, а также шансом заработать рейтинговые очки Международной федерации дзюдо (IJF), влияющие на распределение квот на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.