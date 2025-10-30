Погода
В Манасе состоялось заседание Совета командующих Пограничными войсками СНГ

83  0
Сегодня в городе Манас прошло 91-е заседание Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ) СНГ под руководством председателя Совета, первого заместителя директора – руководителя Пограничной службы ФСБ России генерала армии Владимира Кулишова. Об этом сообщает пресс-служба Координационной службы СКПВ

В заседании приняли участие делегации восьми пограничных ведомств стран – участниц СНГ: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также присутствовали представители Координационной службы СКПВ, органов СНГ, Секретариата ОДКБ, Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС и Международного союза ветеранов пограничной службы.

Впервые в заседании участвовали полномочные представители и руководители приграничных регионов Кыргызстана и Таджикистана, что, как отметили участники, говорит об их заинтересованности в укреплении системы обеспечения пограничной безопасности и развитии многостороннего взаимодействия.

С приветственными словами к участникам обратились заместитель председателя Кабинета Министров – председатель ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев, директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполкома СНГ генерал-майор Евгений Клемезь.

На заседании участники проанализировали текущую обстановку на внешних границах государств – участников СНГ и обсудили дополнительные меры по укреплению пограничной безопасности. С основным докладом выступил председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Александр Манилов.

С информацией также выступили руководители пограничных ведомств стран СНГ, представители Антитеррористического центра СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

В ходе заседания Совет подвёл итоги деятельности за 2025 год и определил приоритетные задачи на следующий период, включая проведение совместных специальных пограничных операций.

Кроме того, обсуждались вопросы совершенствования межгосударственного автоматизированного информационного обмена, подготовки кадров и расширения научно-исследовательского сотрудничества.

Решением Совета были поощрены военнослужащие, отличившиеся при защите и охране внешних границ стран СНГ.

По итогам заседания принято 22 решения, направленных на дальнейшее укрепление безопасности внешних границ Содружества и развитие многостороннего пограничного взаимодействия.


URL: https://www.vb.kg/450930
Теги:
Джалал-Абадская область, Россия, Кыргызстан
