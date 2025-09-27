Казахстан закупил свыше 2 млн доз российской вакцины от гриппа

Казахстан завершил крупную закупку российской вакцины от гриппа. По данным Министерства здравоохранения РК, в страну поставлено свыше 2 млн доз препарата "Гриппол плюс". Вакцинация уже стартовала на всей территории республики и проходит в рамках добровольного участия граждан.

Как сообщила руководитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова, прививочная кампания охватывает наиболее уязвимые группы населения. Особое внимание уделяется детям, находящимся под государственным наблюдением, воспитанникам детских домов, медицинским работникам, лицам старше 65 лет, проживающим в учреждениях социальной защиты, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Для этих категорий вакцинация проводится бесплатно.

"Выбор был сделан на основании соответствия международным стандартам качества, наличия положительной клинической базы и подтвержденной эффективности", - пояснила Бейсенова, добавив, что препарат прошел все необходимые процедуры регистрации и допущен к применению на территории Казахстана.

Ведомство подчеркивает, что сезонная вакцинация - ключевой элемент профилактики респираторных инфекций, особенно в осенне-зимний период. При этом акцент делается на информированность населения: граждан призывают принимать решение о прививке на основе достоверных данных и консультаций с врачами.