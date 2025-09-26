Погода
В Бишкеке прошёл XI Фестиваль Иайдо

В Бишкеке прошёл XI Фестиваль Иайдо, включавший Кубок Фужита сенсея и Кубок Посла Японии в Кыргызстане.

Фестиваль открылся с почтением памяти Фужита Тадаши сенсея (8-й дан), который ушёл из жизни 3 августа 2025 года, отметив в феврале своё 100-летие. Организаторы подчеркнули, что его путь и вклад в развитие Иайдо остаются примером преданности, силы духа и истинного пути воина.

Победители соревнований:

1-е место - Алтынай сан (Кубок Фужита сенсея)

2-е место - Жумагуль сан

3-е место - Айзада сан

Особой частью фестиваля стали мастер-классы от сенсеев из Токио, представлявших All Japan Kendo Federation: Тайрадате сенсей (7-й дан, Иайдо, Кёси) и Цукада сенсей (6-й дан, Иайдо, Рэнси). Участники смогли не только отточить мастерство, но и познакомить гостей с красотой Кыргызстана и местной культурой.

С этого года фестиваль станет ежегодной традицией проведения соревнований - тайкай.


URL: https://www.vb.kg/450936
Теги:
турнир, Япония, Кыргызстан
