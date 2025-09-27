Узбекистанца лишили свободы за лайк шестилетней давности

Житель Сурхандарьинской области был осужден на три года лишения свободы за лайк, поставленный шесть лет назад под запрещенной в Узбекистане лекцией религиозного содержания. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов Сурхандарьинской области.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал факт, что в 2019 году обвиняемый Улугбек Алмарданов поставил в соцсети Odnoklassniki оценку "класс" под считающейся экстремистской видеолекцией "Жаннатга ошиқлар" ("Влюбленные в рай") Абдугани Умарова (Абдуллоҳ домла), тем самым поделившись материалом со своими виртуальными друзьями. Суд квалифицировал данные действия как "распространение материалов, содержащих идеи религиозного экстремизма, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей" (подпункт "г" части 3 статьи 244-1 Уголовного кодекса Узбекистана).Отели Узбекистана

К Алмарданову была применена статья 57 УК, предусматривающая назначение наказания ниже низшего предела ввиду наличия смягчающих обстоятельств. Тем не менее в приговоре подчеркивается, что "из-за тяжести совершенного преступления обвиняемому назначено наказание, связанное с лишением свободы". Срок отбывания наказания - три года в колонии общего режима, что меньше предусмотренного статьей (от пяти до восьми лет).

В тексте сообщения отсутствуют данные о мотивах обвиняемого, о наличии у него судимостей или иных отягчающих обстоятельств. Также не приводятся сведения о том, был ли материал, за который осужден Алмарданов, официально внесен в реестр запрещенных в Узбекистане, и если да, то когда именно это произошло.

К слову, размещенный на сайте Комитета по делам религий "список материалов, признанных экстремистскими и террористическими, запрещенных к ввозу, подготовке, распространению и демонстрации на территории Узбекистана" представляет собой неупорядоченный набор имен и названий в неудобочитаемом виде и в формате PDF, все это сильно затрудняет поиск конкретных данных.

Официальный комментарий судов Сурхандарьи опубликован в ответ на критику приговора Алмарданову в канале популярного в Узбекистане блогера, основателя Profi University Бектоша Хатамова. Автор критического поста подчеркивает, что хотя оценка "класс" под запрещенной лекцией квалифицируется как распространение экстремистского материала, однако такие действия нельзя назвать активными, поскольку осужденный не пропагандировал содержание доклада, не комментировал его и не призывал к его просмотру других пользователей. Таким образом, пассивное распространение не привело к каким-либо последствиям для общественной безопасности за шесть лет с момента совершения этих действий, отмечает Хатамов со ссылкой на канал Advokat G"aniyev.

Критики приговора обращают также внимание на то, что, несмотря на формальное наличие состава преступления, инкриминированные Алмарданову действия были совершены в 2019 году, и за прошедший период потерпевший не был замечен в совершении аналогичных правонарушений. По имеющимся данным, ранее он к уголовной ответственности не привлекался, состоит в браке и воспитывает одного ребенка. С учетом этих обстоятельств применение к нему меры наказания, не связанной с лишением свободы, выглядит оправданным, считают блогеры.

Источник: Фергана