Роналдо призывает к возвращению Неймара в сборную Бразилии

- Самуэль Деди Ирие
Легендарный бразильский нападающий Роналдо призывает к возвращению звезды сборной Бразилии Неймара, который сейчас восстанавливается после серьёзной мышечной травмы и может пропустить оставшуюся часть 2025 года.

33-летний форвард, ранее выступавший за "ПСЖ", провёл за национальную команду 128 матчей и забил 79 голов. Роналдо подчеркнул, что Неймар незаменим для сборной: "У нас нет другого такого игрока".

Экс-футболист выразил надежду, что Неймар успеет полностью восстановиться к Чемпионату мира 2026 года, отметив, что его присутствие существенно повысит шансы команды на успех в международных турнирах.

Неймар отсутствует в национальной команде с октября 2023 года, и футбольное сообщество внимательно следит за его процессом восстановления.


URL: https://www.vb.kg/450938
Теги:
футбол, Бразилия
