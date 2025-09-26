Айсулуу Тыныбекова избрана в комиссию спортсменов UWW

Кыргызстанская борчиха Айсулуу Тыныбекова вошла в состав Комиссии спортсменов Объединенного мира борьбы (UWW) на срок с 2025 по 2029 год, о чём она сообщила в своих социальных сетях.

Выборы прошли в хорватском Загребе во время чемпионата мира по борьбе. В комиссию вошли девять ведущих борцов со всего мира, включая Арсена Джулфалакяна из Аргентины и Юи Сусаки из Японии.

Членство в комиссии позволяет Тыныбековой и её коллегам представлять интересы борцов на уровне Бюро и Конгресса UWW, а также влиять на ключевые решения международной федерации.

Комиссия спортсменов UWW была создана в 2013 году и служит связующим звеном между атлетами и функционерами федерации, защищая права и интересы борцов всех стилей.