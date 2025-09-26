Погода
$ 87.26 - 87.56
€ 102.12 - 103.07

Айсулуу Тыныбекова избрана в комиссию спортсменов UWW

184  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанская борчиха Айсулуу Тыныбекова вошла в состав Комиссии спортсменов Объединенного мира борьбы (UWW) на срок с 2025 по 2029 год, о чём она сообщила в своих социальных сетях.

Выборы прошли в хорватском Загребе во время чемпионата мира по борьбе. В комиссию вошли девять ведущих борцов со всего мира, включая Арсена Джулфалакяна из Аргентины и Юи Сусаки из Японии.

Членство в комиссии позволяет Тыныбековой и её коллегам представлять интересы борцов на уровне Бюро и Конгресса UWW, а также влиять на ключевые решения международной федерации.

Комиссия спортсменов UWW была создана в 2013 году и служит связующим звеном между атлетами и функционерами федерации, защищая права и интересы борцов всех стилей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450942
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  