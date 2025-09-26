На проспекте Дэн Сяопина пробки из-за знака: Жители предлагают решение

На проспекте Дэн Сяопина в Бишкеке уже несколько недель наблюдаются серьезные пробки. Причина - ремонтные работы и установленный знак, запрещающий въезд на улицу Садыгалиева со стороны проспекта. Об этом редакции VB.KG сообщил местный житель Канатбек Алжанбаев.

Однако на практике ситуация выглядит так, что поток автомобилей продолжает заезжать на улицу, игнорируя знак. В итоге на самой Садыгалиева и прилегающем участке Дэн Сяопина образуются заторы, хвост которых растягивается на десятки машин.

По словам местного жителя, ежедневно на запрещенный участок въезжают до тысячи автомобилей.

"Если учесть штрафы по 5000 сомов за каждую такую машину, получается несколько миллионов сомов в день. Но вместо того, чтобы решать проблему пробок, все сводится к наказаниям", - возмущается он.

Канатбек Алжанбаев предлагает временное решение: убрать знак и нанести желтую полосу по центру, сделав улицу Садыгалиева временно двухсторонней. По его словам, это разгрузило бы движение и сняло напряженность на проспекте Ден Сяопина.

"Мэр недавно приезжал сюда, но, похоже, ему об этой ситуации не сообщили. А ведь решение простое, временно разрешить двухстороннее движение, пока идут ремонтные работы", - отметил он.