Погода
$ 87.26 - 87.56
€ 102.12 - 103.07

На проспекте Дэн Сяопина пробки из-за знака: Жители предлагают решение

269  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На проспекте Дэн Сяопина в Бишкеке уже несколько недель наблюдаются серьезные пробки. Причина - ремонтные работы и установленный знак, запрещающий въезд на улицу Садыгалиева со стороны проспекта. Об этом редакции VB.KG сообщил местный житель Канатбек Алжанбаев.

Однако на практике ситуация выглядит так, что поток автомобилей продолжает заезжать на улицу, игнорируя знак. В итоге на самой Садыгалиева и прилегающем участке Дэн Сяопина образуются заторы, хвост которых растягивается на десятки машин.

По словам местного жителя, ежедневно на запрещенный участок въезжают до тысячи автомобилей.

"Если учесть штрафы по 5000 сомов за каждую такую машину, получается несколько миллионов сомов в день. Но вместо того, чтобы решать проблему пробок, все сводится к наказаниям", - возмущается он.

Канатбек Алжанбаев предлагает временное решение: убрать знак и нанести желтую полосу по центру, сделав улицу Садыгалиева временно двухсторонней. По его словам, это разгрузило бы движение и сняло напряженность на проспекте Ден Сяопина.

"Мэр недавно приезжал сюда, но, похоже, ему об этой ситуации не сообщили. А ведь решение простое, временно разрешить двухстороннее движение, пока идут ремонтные работы", - отметил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450943
Теги:
дороги, пробки, Бишкек, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  