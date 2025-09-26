В "Евразии" продукты первой необходимости станут ещё доступнее

Социальные магазины "Евразия" продолжают расширять возможности поддержки населения. С сегодняшнего дня в сети запускается новый проект - "Социальная корзина", в которую ежемесячно будут входить продукты первой необходимости по ценам ниже себестоимости.

Главная особенность проекта заключается в том, что разницу между себестоимостью и конечной ценой берёт на себя Фонд "Евразия". Это решение позволит сделать базовые продукты доступнее для самых уязвимых категорий граждан - пенсионеров, ветеранов, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Содержимое корзины будет меняться каждый месяц, чтобы максимально учитывать потребности покупателей. В первый набор вошли продукты, которые составляют основу повседневного рациона большинства семей: свежее мясо, растительное и яйца.

Развитие нового проекта реализуется также благодаря сотрудничеству. "Социальные магазины – Евразия КР" заключили договор с ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" о регулярных поставках свежего мяса. Это сотрудничество позволило включить мясо в состав первой социальной корзины и обеспечить покупателей качественными продуктами.

Социальные магазины "Евразия" выражают благодарность ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" - от имени компании, а также от лица пенсионеров, ветеранов и всех покупателей, для которых этот проект стал реальной поддержкой. "Евразия" приглашает других местных производителей к прямому сотрудничеству, чтобы совместными усилиями делать продукты первой необходимости более доступными для старшего поколения и социально уязвимых слоёв населения.

Миссия социальных магазинов "Евразия" остаётся неизменной - поддерживать уязвимые слои населения, обеспечивая их товарами первой необходимости по доступным ценам. Программа "Социальная корзина" стала ещё одним шагом в этом направлении.