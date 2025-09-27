Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 101.37 - 102.37

"Вечерний Бишкек" поздравляет Камчыбека Ташиева с днем рождения

279  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня 57-летие отмечает заместитель председателя Кабинета министров, руководитель ГКНБ и президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев.

Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет главу ГКНБ с этой датой. Мы искренне желаем генерал-полковнику здоровья, новых побед и еще более значимых достижений. Пусть впереди будут радостные события и заслуженные награды.

Под вашим руководством одна из наиболее ответственных силовых структур страны смогла выстроить системную работу и добиться конкретных результатов в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Вы ясно дали понять: в Кыргызстане не существует неприкасаемых.

Именно в этот период ГКНБ инициировал уголовные дела в отношении ряда чиновников, предпринимателей и представителей криминальных структур, а также возвратил государству многие объекты, которые ранее оказались незаконно приватизированы.

Хочется верить, что у вас хватит сил и здоровья довести начатое дело до конца.

Своеобразное видеопоздравление разместил близкий к Ташиеву журналист Откурбек Рахманов. В ролике звучат кадры одного из интервью, где Камчыбек Ташиев признается, что стремится войти в историю как человек, служивший народу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450947
Теги:
Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  