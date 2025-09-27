"Вечерний Бишкек" поздравляет Камчыбека Ташиева с днем рождения

Сегодня 57-летие отмечает заместитель председателя Кабинета министров, руководитель ГКНБ и президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев.

Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет главу ГКНБ с этой датой. Мы искренне желаем генерал-полковнику здоровья, новых побед и еще более значимых достижений. Пусть впереди будут радостные события и заслуженные награды.

Под вашим руководством одна из наиболее ответственных силовых структур страны смогла выстроить системную работу и добиться конкретных результатов в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Вы ясно дали понять: в Кыргызстане не существует неприкасаемых.

Именно в этот период ГКНБ инициировал уголовные дела в отношении ряда чиновников, предпринимателей и представителей криминальных структур, а также возвратил государству многие объекты, которые ранее оказались незаконно приватизированы.

Хочется верить, что у вас хватит сил и здоровья довести начатое дело до конца.

Своеобразное видеопоздравление разместил близкий к Ташиеву журналист Откурбек Рахманов. В ролике звучат кадры одного из интервью, где Камчыбек Ташиев признается, что стремится войти в историю как человек, служивший народу.