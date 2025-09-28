Погода
Кыргызские режиссеры завоевали призы и новые возможности в Пусане

- Светлана Лаптева
В Республике Корея завершился 30-й Пусанский международный кинофестиваль - крупнейшая фестивальная площадка Азии и Океании. Для кыргызского кино участие в нем стало важным этапом развития и интеграции в мировое кинематографическое сообщество.

В конкурсной программе Wide Angle (документальное кино) была показана картина Panic Button ("Тревожная кнопка") режиссера Самары Сагынбаевой.

В секции Asian Vision участвовал фильм "Курак" режиссеров Эрке Джумакматовой и Эмиля Атагельдиева, который завоевал сразу две награды - "Июльскую мемориальную премию Бангладеш" и престижный приз Kim Jiseok Award, учрежденный Республикой Вьетнам.

Кроме того, кыргызстанцы активно проявили себя и в индустриальной программе фестиваля. Томирис Орозоева прошла отбор в полугодичную образовательную программу Busan Asian Film School с проектом In the Wilderness of Time, а Дастан Жапар уулу представил проект Stuck Like Babies на площадке Asian Project Market.

Особое значение имело расширение партнерства между Бишкекским международным кинофестивалем и программой Asian Vision. В его рамках директор департамента кинематографии КР Улан Адамалиев и директор БМКФ Арген Адил уулу вручили специальный приз фильму On Your Laps (реж. Reza Rahadian, Индонезия).

"On Your Laps отражает борьбу с тонкостью и символической силой. Это не только история о выживании, но и признание самопожертвования и стойкости матерей, которые сумели провести целое поколение через время неопределенности. Фильм выходит за национальные рамки, предлагая универсальное послание о человеческой стойкости и мужестве женщин во всем мире. За его художественные достижения и глубокое гуманистическое звучание мы решили наградить эту работу", - отметил Улан Адамалиев.

Участие кыргызских кинематографистов в юбилейном Пусанском кинофестивале стало важным шагом к международному сотрудничеству, открыло новые профессиональные перспективы и укрепило позиции кыргызского кино как в азиатском, так и в глобальном пространстве.


Теги:
кино, Кыргызстан
