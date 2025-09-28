Cравнительный мониторинг цен на продукты в Кыргызстане, России и Казахстане

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР опубликовало результаты мониторинга цен на продукты питания в Кыргызстане, Казахстане и России. Сравнение охватило хлебобулочные изделия, мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, яйца, сахар, растительное масло и другие товары.

По данным ведомства, в Кыргызстане наблюдается снижение цен на овощи - в частности, на морковь, лук и картофель.

Средние цены в Кыргызстане (сом):

картофель - 39,7

лук - 32,5

морковь - 49,4

рис - 142,7

мука пшеничная 1 сорта (местная) - 35,0

хлебобулочные изделия - 95,9

макаронные изделия (спагетти) - 73,3

сахар - 76,6

растительное масло - 151,6

яйца - 97,5

баранина - 673,4

Средние цены в Казахстане (сом):

картофель - 32,8

лук - 26,5

морковь - 34,6

макаронные изделия (вермишель) - 91,2

сахар - 93,7

яйца - 108,4

молоко пастеризованное - 104,6

растительное масло - 176,0

баранина - 716,5

говядина - 761,3

Средние цены в России (сом):

картофель - 68,0

лук - 59,0

морковь - 61,5

рис - 168,4

мука пшеничная 1 сорта (местная) - 49,3

хлебобулочные изделия - 135,2

макароны (вермишель) - 97,6

сахар - 76,7

растительное масло - 165,6

яйца - 120,2

говядина - 672,3

баранина - 810,0

сливочное масло - 881,0

По итогам анализа, самые низкие цены на овощи зафиксированы в Казахстане, на мясо - в Кыргызстане и России, тогда как стоимость растительного масла и молочных продуктов в целом выше у соседей.