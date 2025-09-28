Cравнительный мониторинг цен на продукты в Кыргызстане, России и Казахстане

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР опубликовало результаты мониторинга цен на продукты питания в Кыргызстане, Казахстане и России. Сравнение охватило хлебобулочные изделия, мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, яйца, сахар, растительное масло и другие товары.
По данным ведомства, в Кыргызстане наблюдается снижение цен на овощи - в частности, на морковь, лук и картофель.
Средние цены в Кыргызстане (сом):
картофель - 39,7
лук - 32,5
морковь - 49,4
рис - 142,7
мука пшеничная 1 сорта (местная) - 35,0
хлебобулочные изделия - 95,9
макаронные изделия (спагетти) - 73,3
сахар - 76,6
растительное масло - 151,6
яйца - 97,5
баранина - 673,4
Средние цены в Казахстане (сом):
картофель - 32,8
лук - 26,5
морковь - 34,6
макаронные изделия (вермишель) - 91,2
сахар - 93,7
яйца - 108,4
молоко пастеризованное - 104,6
растительное масло - 176,0
баранина - 716,5
говядина - 761,3
Средние цены в России (сом):
картофель - 68,0
лук - 59,0
морковь - 61,5
рис - 168,4
мука пшеничная 1 сорта (местная) - 49,3
хлебобулочные изделия - 135,2
макароны (вермишель) - 97,6
сахар - 76,7
растительное масло - 165,6
яйца - 120,2
говядина - 672,3
баранина - 810,0
сливочное масло - 881,0
По итогам анализа, самые низкие цены на овощи зафиксированы в Казахстане, на мясо - в Кыргызстане и России, тогда как стоимость растительного масла и молочных продуктов в целом выше у соседей.