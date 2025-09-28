В Синьцзяне создали выездные суды для удобства жителей отдаленных районов

С этого года в Синьцзяне стали проводить выездные заседания судов для решения споров в отдаленных районах. Новая инициатива охватывает около 80 000 жителей из трёх удалённых посёлков.

Джархин Мухаш, судья Народного суда посёлка Нарат: "Наша цель проста – будь то подача иска, совет или разрешение споров, правосудие должно быть как можно ближе к дому этих людей".

Обращения разные. К примеру, в прошлом году в Или-Казахском автономном округе два пастуха заключили соглашение об аренде пастбища. Согласно документу, владелец земли предоставляет пастбище взамен на сено. Арендатор должным образом не платил, и пострадавший подал на него в суд.

Истец: "Я долго переживал по этому поводу и рад, что судьи пришли к нам и уладили дело по справедливости".

В некоторых случаях при возникновении имущественных споров люди обращаются к старейшине. Он играет роль посредника в разрешении конфликтов. Этот пример показывает, как местные обычаи и правовая система идут рука об руку.

Нурлан Сатибальди, посредник в спорах: "У нас есть традиция – уважать старших и доверять им. Обладая 30-летним опытом работы, я знаю, как выявить причину конфликта, как говорить с людьми и помогать им находить решения в соответствии с законом и совестью".

В Синьцзяне уже создали более 10 выездных судов. Они рассматривают различные споры, включая те, что связаны с туристической отраслью. Это особенно важно в связи с активным развитием индустрии гостеприимства в регионе. Такие суды позволяют оперативно разрешать конфликты между клиентами и поставщиками услуг.

Чжан Тяньян, турист: "Когда есть юридическая помощь, я точно знаю, что смогу урегулировать любые проблемы во время путешествия".

Айтнур Болатбек, председатель Народного суда посёлка Нарат: "Мы обобщаем проблемы и даём рекомендации местным властям, помогаем регулировать бизнес, защищать права туристов и улучшать качество обслуживания, чтобы гости наслаждались красотой здешних мест, а туризм и дальше развивался на прочной правовой основе".

Сотрудники судебной системы не только решают текущие проблемы населения, но и повышают уровень правовой грамотности среди людей. По их мнению, такой подход должен сократить конфликты и споры, а также сделать Синьцзян более привлекательным как для жизни, так и для туризма.

