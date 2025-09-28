Погода
$ 87.35 - 87.65
€ 102.20 - 103.00

В Синьцзяне создали выездные суды для удобства жителей отдаленных районов

212  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С этого года в Синьцзяне стали проводить выездные заседания судов для решения споров в отдаленных районах. Новая инициатива охватывает около 80 000 жителей из трёх удалённых посёлков.

Джархин Мухаш, судья Народного суда посёлка Нарат: "Наша цель проста – будь то подача иска, совет или разрешение споров, правосудие должно быть как можно ближе к дому этих людей".

Обращения разные. К примеру, в прошлом году в Или-Казахском автономном округе два пастуха заключили соглашение об аренде пастбища. Согласно документу, владелец земли предоставляет пастбище взамен на сено. Арендатор должным образом не платил, и пострадавший подал на него в суд.

Истец: "Я долго переживал по этому поводу и рад, что судьи пришли к нам и уладили дело по справедливости".

В некоторых случаях при возникновении имущественных споров люди обращаются к старейшине. Он играет роль посредника в разрешении конфликтов. Этот пример показывает, как местные обычаи и правовая система идут рука об руку.

Нурлан Сатибальди, посредник в спорах: "У нас есть традиция – уважать старших и доверять им. Обладая 30-летним опытом работы, я знаю, как выявить причину конфликта, как говорить с людьми и помогать им находить решения в соответствии с законом и совестью".

В Синьцзяне уже создали более 10 выездных судов. Они рассматривают различные споры, включая те, что связаны с туристической отраслью. Это особенно важно в связи с активным развитием индустрии гостеприимства в регионе. Такие суды позволяют оперативно разрешать конфликты между клиентами и поставщиками услуг.

Чжан Тяньян, турист: "Когда есть юридическая помощь, я точно знаю, что смогу урегулировать любые проблемы во время путешествия".

Айтнур Болатбек, председатель Народного суда посёлка Нарат: "Мы обобщаем проблемы и даём рекомендации местным властям, помогаем регулировать бизнес, защищать права туристов и улучшать качество обслуживания, чтобы гости наслаждались красотой здешних мест, а туризм и дальше развивался на прочной правовой основе".

Сотрудники судебной системы не только решают текущие проблемы населения, но и повышают уровень правовой грамотности среди людей. По их мнению, такой подход должен сократить конфликты и споры, а также сделать Синьцзян более привлекательным как для жизни, так и для туризма.

Источник: bigasia.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450952
Теги:
СУАР, суд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  