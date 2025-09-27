110 студентов со всей страны объединились на Форуме инициатив в Чолпон-Ате

Общественный фонд "Евразия Кей Джи" проводит Форум студенческих инициатив, объединивший больше 110 лидеров из вузов всех регионов Кыргызстана.

Форум проходит на берегу озера Иссык-Куль, в пансионате "Евразия" в городе Чолпон-Ата, Иссык-Кульской области.

Это уникальная площадка для молодых лидеров, где рождаются идеи, формируются команды и запускаются реальные социальные проекты.

Участников ждёт:

нетворкинг с единомышленниками; тренинги по мобилографии, коммуникации, самопрезентации и другим востребованным навыкам; встречи с представителями государственных органов, общественных и международных организаций; работа над инициативами, которые могут получить дальнейшую поддержку.

Цель форума - развитие молодёжных инициатив, создание устойчивого канала взаимодействия студентов с государственными структурами и укрепление активной гражданской позиции молодёжи по всей стране.

Напомним, форум проходит с 26-28 сентября.