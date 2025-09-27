110 студентов со всей страны объединились на Форуме инициатив в Чолпон-Ате

Общественный фонд "Евразия Кей Джи" проводит Форум студенческих инициатив, объединивший больше 110 лидеров из вузов всех регионов Кыргызстана.
Форум проходит на берегу озера Иссык-Куль, в пансионате "Евразия" в городе Чолпон-Ата, Иссык-Кульской области.
Это уникальная площадка для молодых лидеров, где рождаются идеи, формируются команды и запускаются реальные социальные проекты.
Участников ждёт:
Цель форума - развитие молодёжных инициатив, создание устойчивого канала взаимодействия студентов с государственными структурами и укрепление активной гражданской позиции молодёжи по всей стране.
Напомним, форум проходит с 26-28 сентября.