В мире со сложной военно-политической ситуацией маленькая горная страна должна иметь прочные оборонительные способности. Бишкек с 2021 года заметно наращивает снабжение своих Вооруженных сил и Погранслужб. Кыргызстан даже начал производить собственные БПЛА "Акынджы" и "Аксунгур" с ракетами "земля - воздух" и "воздух - воздух", способные наносить удары днем и ночью. Но большая часть военной техники закупается за рубежом. И тут начинается самое интересное. Мировой военный рынок сегодня напоминает базар: НАТО поливают грязью танки и ракеты основных конкурентов РФ, чтобы продать свое оружие подороже.

Во время последнего визита соседского президента Токаева в Нью-Йорк его обязали купить там 300 локомотивов за 4,2 млрд долларов. Получается, что Казахстан заплатит Штатам по 13 миллионов за каждый локомотив, а в России мог бы купить по цене в 1 миллион. Но зато такая невыгодная для Астаны сделка очень выгодна американцам. И ради подобных грабительских продаж они не поскупятся на оплату хейтеров и новые санкции.

Гонка вооружений

Россия и США полвека борются за лидерство по экспорту военной техники. По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в 2024 году Россия заняла второе место в мире, реализовав продукцию на $13,75 млрд. Первенство остается у США с объемом продаж $42,329 млрд (37,92%), за ними следуют Франция ($7,698 млрд, 6,9%), Южная Корея ($5,691 млрд, 5,10%) и Италия ($5,69 млрд, 5,10%).

Эти государства сегодня милитаризируются против России, используя Закавказье и Центральную Азию. Словакия и Узбекистан договорились о производстве боеприпасов и модернизации танков Т-72 для Украины. В Туркменистане под контролем МВД создают турецкие беспилотники "Байрактары". В грузинском Поти реконструируют порт для военных кораблей, угрожая проекту "Южный поток". Это делается для того, чтобы изолировать Россию от южного направления и уменьшить здесь ее экономическую кооперацию.

Проверка боем

На начальном этапе СВО западные медиа, чтобы повысить продажи оружия НАТО, везде критиковали российскую "военку". Reuters сообщал о сбоях до 60% ракет, The Economist - об их неэффективности, а Business Insider - о бракованных дронах из Ирана. Британская пресса писала о нехватке артиллерийских боеприпасов, а американские издания - о кризисе российской авиации.

Но со временем тон публикаций изменился. Когда техника прошла боевые испытания в реальном военном конфликте, она показала, насколько хороша. И вот уже в 2024 году The Wall Street Journal назвал российские ФАБы "дешевым, смертельным и практически неостановимым" оружием. А Reuters отметил, что Россия нарастила производство вооружений, планируя произвести больше артиллерии за год, чем все страны НАТО.

Несмотря на имиджевые атаки, спрос на российскую "военку" за рубежом остается высоким. Портфель оружейных заказов включает 47 стран-импортеров, таких как Индия, Китай, Алжир и страны Ближнего Востока. Особенно востребованы образцы, доказавшие свою эффективность в боевых условиях, включая истребители Су-35С, вертолеты Ка-52, танки Т-90М, системы ПВО, РЭБ и комплексы борьбы с БПЛА.

Военные связи из советского прошлого

Сотрудничество в области обороны с Россией не прекратилось, даже после обретения независимости Кыргызстаном в 1991 году. Москва предоставляет Бишкеку военную помощь, включая оружие, вертолеты, обучение и техническую поддержку для укрепления вооруженных сил. С 2003 года в рамках ОДКБ русские поддерживают авиабазу Кант.

Кыргызстан закупает в России бронированные машины "Тигры", грузовики "КамАЗ" и зенитно-ракетные комплексы С-300ПС и Тор-М2КМ.

Закупка зениток хорошо модернизировала вооруженные силы. Системы С-300 способны поражать самолеты, крылатые и некоторые типы баллистических ракет на расстоянии до 75 км и высоте до 30 000 м, а Тор-М2КМ эффективно защищает от беспилотников и низколетящих целей на дальности до 15 км.

Вывод

Совместные военные учения в Кыргызстане, такие как "Рубеж-2025", и проверка российского оружия в реальном бою доказывают его эффективность и простоту в применении. У солдат из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана сохранились общие подходы к военной подготовке еще со времен Советской армии и, соответственно, понимание принципов стрельбы.

ОДКБ совместно вырабатывает новые военные тактики, опять же с использованием российского оружия, которое всем знакомо и понятно в применении.

Учения и поставки доступного по цене российского оружия укрепляют обороноспособность Кыргызстана и обеспечивают защиту российской авиабазы в Канте, и в целом усиливают коллективную безопасность региона.