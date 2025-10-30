Погода
$ 87.34 - 87.73
€ 101.00 - 101.90

В Бишкеке шесть подростков пострадали в ночной аварии

177  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

30 октября 2025 года примерно в 01:30 на улице Осмонкул в северном направлении, напротив дома №209, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ по ГУВД города Бишкек.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем марки Hyundai Sonata, не справился с управлением. Машина сначала врезалась в трансформаторную будку, а затем столкнулась с ограждением частного дома.

В результате аварии шесть несовершеннолетних пассажиров получили различные травмы и были доставлены в территориальную больницу для оказания медицинской помощи.

По предварительным данным, за рулём находился один из подростков, его личность устанавливается.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Назначены необходимые экспертизы.

По данному факту проводится доследственная проверка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450956
Теги:
ДТП, несовершеннолетние, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  