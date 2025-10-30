В Бишкеке шесть подростков пострадали в ночной аварии

30 октября 2025 года примерно в 01:30 на улице Осмонкул в северном направлении, напротив дома №209, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ по ГУВД города Бишкек.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем марки Hyundai Sonata, не справился с управлением. Машина сначала врезалась в трансформаторную будку, а затем столкнулась с ограждением частного дома.

В результате аварии шесть несовершеннолетних пассажиров получили различные травмы и были доставлены в территориальную больницу для оказания медицинской помощи.

По предварительным данным, за рулём находился один из подростков, его личность устанавливается.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Назначены необходимые экспертизы.

По данному факту проводится доследственная проверка.