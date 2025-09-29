Поисковики ищут родных красноармейца Назыркулa Мамбеталиева

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш" обратилось к жителям республики с просьбой откликнуться на поиск родных бойца из Чуйской области Назыркулa Мамбеталиева, уроженца села Орто-Алыш. Его смертный медальон был найден еще 2 мая 2011 года Лычковской группой Демянского поискового отряда в Новгородской области России. Но до сих пор никто из Кыргызстана не вышел на связь.

Руководитель отряда из села Лычково Демянского района Новгородской области Асылбек Нетешев рассказал, что останки трех солдат были обнаружены на заброшенном приусадебном участке по улице Линейная. Личность одного из них удалось установить по сохранившемуся вкладышу смертного медальона: Мамбеталиев Назыркул, 1907 года рождения, красноармеец, уроженец села Орто-Алыш, колхоз Орто-Алыш.

Согласно базе данных ОБД "Мемориал", Мамбеталиев был призван Ворошиловским райвоенкоматом 15 мая 1942 года как Мамбеталиев Наыкум (вероятно, допущена ошибка при написании). Числился пропавшим без вести в марте 1943 года.

"Мы предполагаем, что Назыркул Мамбеталиев погиб в период с 17 по 30 сентября 1942 года, во время ожесточенных боев за станцию Лычково. Вероятнее всего, он проходил службу в составе 898-го или 901-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии, которая вела наступление именно на этом направлении", – пояснил Асылбек Нетешев.

По словам поисковиков, в боях за Лычково осенью 1942 года погибли тысячи бойцов, и до сих пор в этой земле находят останки солдат. В селе установлен памятник с плитами, на которых выбиты имена погибших, но многие воины остаются безымянными. Именно поэтому так важно участие потомков, чтобы дополнить списки и вернуть память о каждом.

Интересно, что в Чуйской области есть улица, носящая имя Назыркулa Мамбеталиева. Встает вопрос: идет ли речь о нашем герое или это другой человек с таким же именем?

Сегодня поисковое движение Кыргызстана просит всех, кто что-либо знает о Назыркуле Мамбеталиеве, его семье и земляках, откликнуться. Ведь важно, чтобы родственники и односельчане знали: солдат не пропал без вести, а героически пал в бою.

Рядовой Назыркул Мамбеталиев был перезахоронен 21 июня 2011 года в братской могиле села Лычково Демянского района Новгородской области.

Контакты поискового движения Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш": +996 555 92 36 03, а также страница Светланы Лаптевой в "ВКонтакте", Facebook и "Одноклассниках".