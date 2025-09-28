Погода
КПЛ-2025: "Алай" разгромил лидера "Абдыш-Ату"

- Самуэль Деди Ирие
20-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу начался с громкой сенсации. В Оше местный "Алай" разгромил действующего лидера Премьер-Лиги - "Абдыш-Ату" из Канта со счетом 4:0.

Уже на второй минуте счет открыл Умаров, затем дубль оформил Зинкевич (45+3, 62), а еще один мяч забил Яловенко (54). Гости с 41-й минуты играли в меньшинстве после удаления Атабаева. Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Алая" Мирзохид Маматхонов.

В Кара-Суу состоялся еще один матч тура: "ОшМУ" одержал минимальную победу над "Азияголом" - 1:0. Автором единственного гола на 38-й минуте стал Ричард Ромарио, которого также признали лучшим игроком матча.

Турнирная таблица (после матчей 26 сентября)

"Абдыш-Ата" - 44 очка (21 матч)

"Мурас Юнайтед" - 41 (18)

"Алай" - 41 (20)

"Барс" - 40 (19)

"ОшМУ" - 36 (20)

"Дордой" - 35 (18)

Оставшиеся игры 20-го тура:

27 сентября

"Мурас Юнайтед" - "Кыргыз Алтын" (Джалал-Абад, 19:00)

"Нефтчи" - "Бишкек Сити" (Кочкор-Ата, 19:00)

28 сентября

"Илбирс" - "Барс" (Кант, 19:00)

"Алга" - "Талант" (Бишкек, 19:00)

"Дордой" - "Озгон" (Бишкек, 19:00)

Борьба за чемпионство в КПЛ-2025 обостряется: сразу несколько клубов остаются в гонке за золотые медали.


