Усик готов провести бой с Джейком Полом по правилам MMA

- Самуэль Деди Ирие
Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Усик заявил о готовности встретиться с блогером и боксёром Джейком Полом в клетке по правилам MMA.

"Хороший план. Только я здесь не за пятым местом - мне нужно первое. Скоро переверну страницу бокса, а потом - жду тебя в клетке. Посмотрим, что у тебя там: реальное мужество или просто любовь к заголовкам", - написал Усик в социальной сети.

На данный момент Джейк Пол готовится к выставочному бою с Джервонтой Дэвисом, который состоится 15 ноября в промежуточной весовой категории (до 88,5 кг) и будет состоять из 10 раундов по три минуты.


бокс
