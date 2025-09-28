UFC Fight Night 260: прямой эфир с главным боем Ульберг – Рейес

В ночь на воскресенье, 28 сентября, в Австралии на "Перт Арене" состоится UFC Fight Night 260 (UFC on ESPN+ 118). Турнир обещает зрелищные поединки и неожиданные исходы, сообщает Prosports.kz.
Предварительные бои начнутся в 05:00 по времени Бишкека, а основной кард стартует в 08:00. Прямая трансляция будет доступна по соответствующей ссылке.
Главный бой
В полутяжелом дивизионе местный фаворит Карлос Ульберг (13-1) встретится с американским ветераном Домиником Рейесом (15-4). Эта схватка станет центральным событием вечера. Лучшие бойцы обеих стран готовы продемонстрировать мастерство и волю к победе.
Главный кард
Карлос Ульберг – Доминик Рейес
Джим Крут – Иван Эрслан
Джек Дженкинс – Рамон Таверас
Джейк Мэттьюс – Нил Мэгни
Джастин Тафа – Луи Сазерленд
Том Нолан – Чарли Кэмпбелл
Предварительный кард
Навахо Стирлинг – Родолфо Беллато
Кэмерон Роустон – Андрэ Петроски
Джонатан Микаллеф – Обан Эллиот
Джейми Малларки – Роландо Бедоя
Колби Тикнесс – Джозиас Мусаса
Мишель Монтагу – Луана Каролина
Брэндо Перичич – Элайша Эллисон
Лома Локбунми – Алексия Таинара
Фанаты UFC смогут наблюдать за всеми боями турнира в прямом эфире и следить за главными событиями вечера.