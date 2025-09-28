Погода
UFC Fight Night 260: прямой эфир с главным боем Ульберг – Рейес

278  0
- Самуэль Деди Ирие
В ночь на воскресенье, 28 сентября, в Австралии на "Перт Арене" состоится UFC Fight Night 260 (UFC on ESPN+ 118). Турнир обещает зрелищные поединки и неожиданные исходы, сообщает Prosports.kz.

Предварительные бои начнутся в 05:00 по времени Бишкека, а основной кард стартует в 08:00. Прямая трансляция будет доступна по соответствующей ссылке.

Главный бой

В полутяжелом дивизионе местный фаворит Карлос Ульберг (13-1) встретится с американским ветераном Домиником Рейесом (15-4). Эта схватка станет центральным событием вечера. Лучшие бойцы обеих стран готовы продемонстрировать мастерство и волю к победе.

Главный кард

Карлос Ульберг – Доминик Рейес

Джим Крут – Иван Эрслан

Джек Дженкинс – Рамон Таверас

Джейк Мэттьюс – Нил Мэгни

Джастин Тафа – Луи Сазерленд

Том Нолан – Чарли Кэмпбелл

Предварительный кард

Навахо Стирлинг – Родолфо Беллато

Кэмерон Роустон – Андрэ Петроски

Джонатан Микаллеф – Обан Эллиот

Джейми Малларки – Роландо Бедоя

Колби Тикнесс – Джозиас Мусаса

Мишель Монтагу – Луана Каролина

Брэндо Перичич – Элайша Эллисон

Лома Локбунми – Алексия Таинара

Фанаты UFC смогут наблюдать за всеми боями турнира в прямом эфире и следить за главными событиями вечера.


Теги:
