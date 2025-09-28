Погода
Тренер "Абдыш-Аты" обвинил в проигрыше своей команды "третьи лица"

- Самуэль Деди Ирие
Тренер футбольного клуба "Абдыш-Ата" Хуршит Лутфуллаев заявил, что поражение его команды в матче 20-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана против "Алая" (0:4) связано с вмешательством "третьих лиц".

По ходу матча при счёте 1:0 с поля был удалён капитан кантовчан Эрбол Атабаев за вторую жёлтую карточку. Лутфуллаев отметил, что его игроки выглядели лучше соперника, а исход встречи якобы был предопределён посторонними обстоятельствами.

"Хочу поблагодарить наш медицинский и тренерский штаб. У нас каждые 4 дня игры. Они приложили все усилия, чтобы восстановить команду на этот матч. Каждый матч нам приходится очень тяжело. И бьют, и третьи лица мешают. Мои игроки сегодня были лучше. Они не проиграли по игре. Сегодня игру выиграли третьи лица. Моя команда лучше", - подчеркнул тренер.

На данный момент "Абдыш-Ата" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Мурас Юнайтед" на 3 очка, при этом у жалал-абадского клуба есть три игры в запасе. Ранее президент страны Садыр Жапаров отметил, что "Мурас Юнайтед" полностью финансируется председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.


футбол, Кыргызстан, скандал
