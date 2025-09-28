Rizin 51: Шайдуллаев уверен в победе

Кыргызстанский боец Ражабали Шайдуллаев (15-0) готовится к первой защите чемпионского титула в турнире Rizin 51, который пройдет 28 сентября в Нагое. Его соперником станет российский файтер Виктор Колесник (26-4-1), сообщает Prosports.kz.

На пресс-конференции 26 сентября Шайдуллаев заявил, что чувствует себя отлично, полностью готов к бою и заряжен показать себя. Он отметил, что Колесник - талантливый и опытный соперник с сильной работой ног и ударами руками, но уверен в своей подготовке.

Кыргызстанец смело спрогнозировал досрочную победу, заявив, что планирует удосрочить Колесника уже в первом или втором раунде. Также Шайдуллаев рассказал, что каждый предыдущий бой оставил ему силы для следующих поединков, и он готов драться каждый месяц, отрабатывая технику с бойцами, похожими по физике на будущего соперника.

Бой обещает стать напряжённым и зрелищным, а фанаты Rizin ждут дебюта непобежденного кыргызстанца в первой защите титула.