ФИФА рассматривает проведение ЧМ-2030 с 64 командами

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность расширения чемпионата мира 2030 года до 64 команд, сообщает Ole.

По информации источника, предложение о расширении поступило от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). В случае утверждения турнира, формат будет включать 16 групп по четыре сборные, из которых в плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

Матчи пройдут на нескольких континентах: Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Парагвай и Уругвай. Три группы будут полностью сыграны в Южной Америке, остальные встречи - в Европе и Африке.

Напомним, что ранее ФИФА расширила состав участников с 32 до 48 команд. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 15 июня по 13 июля. Расширение до 64 команд может дать шанс на дебют в турнире таким странам, как Кыргызстан.


