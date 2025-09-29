СМИ 87 стран продолжают рука об руку строить "Один пояс - один путь"

В столице провинции Юньнань Куньмине, городе вечной весны, как его еще называют, прошел очередной – девятый Форум сотрудничества СМИ. Встречи журналистов разных стран и континентов проводятся ежегодно по инициативе известной и влиятельной газеты Китая "Жэньминь жибао", создавшей информационную сеть "Один пояс – один путь" в 2014 году. Нынешний форум сотрудничества СМИ был совместно организован редакцией газеты "Жэньминь жибао", комитетом КПК провинции Юньнань и народным правительством провинции Юньнань.

Форум сотрудничества СМИ "Один пояс - один путь" собрал более двухсот руководителей и ведущих журналистов 165 крупнейших СМИ из 87 стран, в том числе из Кыргызстана. На этой встрече участники обсуждали актуальную сегодня тему о совместной ответственности СМИ в продвижении взаимного обучения между цивилизациями.

"Сильные ветры испытывают жесткую траву; яростный огонь обнажает чистое золото" - так говорят в Китае. На мой взгляд, в этой метафоре заключается смысл и цель работы представителей массмедиа. В сегодняшнем переменчивом мире перед СМИ действительно стоит много вызовов, но международные вызовы – "сильные ветры и яростный огонь", судя по возрастающему влиянию таких форумов, только укрепляют наши единство и решимость продвигать идеи "Пояса и пути" еще более целенаправленно, освещая события и подавая информацию адекватно и беспристрастно.

Информация сегодня поистине стала стратегическим ресурсом государств. Против инициативы "Пояс и путь" идет тщательно спланированная, жесткая, можно даже сказать, агрессивная информационная война и не менее опасная, чем на реальном фронте. Ее главная цель – посеять недоверие к "Поясу и пути" среди тех, кто хочет присоединиться к инициативе. И перед нами, представителями медиасообщества "Пояса и пути", стоит профессиональная обязанность "воевать" против распространения заведомой лжи. При нынешних вызовах, как никогда важна ответственность журналистов за каждое сказанное ими слово. А чтобы быть услышанными в мире, важно координировать медийную политику. Что и является целью проводимых "Жэньминь жибао" встреч международного медиасообщества.

"Этот форум еще раз показал, насколько важно сотрудничество медиа разных стран. На СМИ лежит сегодня, как никогда, очень большая ответственность, потому что миропорядок очень серьёзно меняется. И в этом смысле имеет огромное значение, как СМИ доносят до людей те правдивые истории, которые на самом деле происходят, и те мечты, которыми живут люди, а не санкции и не запредельные тарифы", - сказал генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица.

Принявшие участие в работе форума официальные лица Китая, руководители газеты "Жэньминь жибао" при обсуждении актуальных вопросов продвижения инициативы выдвигали свои предложения по развитию новых путей сотрудничества СМИ, укреплению диалога между народами. Как заявил заместитель руководителя отдела пропаганды ЦК КПК Ван Ган, "мы должны разработать решения для сближения наших народов и общих достижений на благо народов Шелкового пути. Этому, по его мнению, будут способствовать более тесные контакты между СМИ в освещении совместных проектов, чтобы "сделать позитивные голоса самыми сильными". Это можно сделать, по его мнению, через пример великой эпохи "Пояса и пути". "В странах, где реализуются проекты "Пояса и пути", много хороших историй для совместных репортажей, интервью", - считает Ван Ган.

"Мы должны не только продолжать развивать дух Шёлкового пути, но и открывать новые перспективы взаимной выгоды и сотрудничества. Необходимо обновлять методы коммуникации, повышать её эффективность, энергично продвигать дух Шёлкового пути, постоянно формировать общественное мнение, способствующее взаимовыгодному сотрудничеству, и неустанно продвигать его на более высокий уровень - с большей устойчивостью и жизнеспособностью, внося медиавклад в качественное развитие инициативы "Пояс и путь", - сказал главный редактор газеты "Жэньминь жибао" Чэнь Цзяньвэнь.

Другие участники форума также отметили важность освещения достижений, необходимость сосредотачивать позитивную энергию для взаимодействия и достижения обоюдного выигрыша. В частности, президент газеты "Жэньминь жибао" Юй Шаолян указал, что СМИ несут ответственность за укрепление доверия между странами и народами. А организованный форум он назвал важной площадкой для развития многополярности, улучшения гуманитарных обменов и дружбы между народами.

В своих выступлениях представители массмедиа разных стран подчеркивали значимость форумов сотрудничества СМИ, проводимых газетой "Жэньминь жибао", которой удалось создать такую влиятельную в мире площадку по развитию международной коммуникации, особенно сейчас, когда мир столкнулся с новыми вызовами. Глобальные угрозы, связанные с изменением климата, нехваткой воды и продовольствия, экологическими проблемами, бедностью, никуда не делись, но к ним добавились новые. То, что происходит, например, на Ближнем Востоке, отражается на всех, и, в частности, напрямую касается всех честных журналистов, задача которых противостоять дезинформации. Ради правды, объективной информации они рискуют своими жизнями и, к сожалению, не все из них возвращаются из опасных командировок, и не только в этой части света.

Как отмечалось, все страны разные, но именно в консолидации их народов под эгидой инициативы "Один пояс - один путь" и заключается сила объединения. За двенадцать лет существования инициатива "Один пояс - один путь" нашла сторонников на всех континентах. Форумы сотрудничества СМИ, проводимые "Жэньминь жибао", направлены именно на объединение. И государственные, и независимые журналисты сошлись во мнении, что СМИ всех стран должны и дальше углублять сотрудничество, продвигать и развивать дух Шелкового пути, а также активно распространять концепцию цивилизации, основанной на равенстве, взаимопонимании народов. СМИ необходимо эффективно записывать и рассказывать достижения в области развития, продолжать освещать яркий опыт совместного строительства "Одного пояса - одного пути" и сосредотачивать позитивную энергию для взаимодействия и достижения обоюдного выигрыша.

Продюсер кинокомпании IFA Film Production, номинант на "Шелковую премию" Кайл Мердок сказал: "Форум принес огромную пользу журналистам, продюсерам и работникам СМИ, которые собрались здесь, в Куньмине, чтобы делиться историями и опытом. Это фантастическая возможность, которую нам предоставили приехать сюда, встретиться с коллегами из всех регионов, сотрудничать и укреплять новые связи, а также генерировать новые идеи. Существует так много разных историй о "Поясе и пути", которые можно рассказать. Их просто огромное количество".

И сегодня, как верно подчеркнул заместитель руководителя отдела пропаганды ЦК КПК Ван Ган, СМИ необходимо совместно сотрудничать, чтобы рассказывать истории людей, даже самые маленькие, чтобы продолжать рука об руку строить "Один пояс - один путь".

Участники Форума отметили, что с тех пор, как председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу совместного строительства "Один пояс - один путь" в 2013 году, она принесла плодотворные результаты, стала широко поддерживаемым международным общественным благом и платформой для международного сотрудничества. Недавно председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине выступил с инициативой по глобальному управлению, поделившись китайской мудростью и предложив китайское решение для построения более справедливой и равноправной системы глобального управления. Эта инициатива также открыла новые, более широкие возможности для высококачественного совместного строительства "Одного пояса - одного пути".

А нам, представителям СМИ, эта инициатива предоставила возможность рассказывать замечательные истории в своих репортажах, интервью, корреспонденциях о великой эпохе продвижения "Одного пояса – одного пути".

Кстати, во время форума состоялось награждение победителей конкурса Silk Road Global News. Он включал четыре номинации: "Лучший репортаж", "Лучшая фотография", "Лучшее видео" и "Лучшая инновация". С апреля 2024 года для участия в конкурсе было подано 5000 заявок из 110 стран и регионов. По итогам отбора в список лауреатов вошли 58 работ из 37 стран, среди которых 4 главных приза, 16 побед в номинациях и 38 поощрительных наград.