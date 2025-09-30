Погода
Александр Овечкин вернулся к тренировкам после травмы

170  0
- Самуэль Деди Ирие
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин провел первую ледовую тренировку после травмы, сообщает журналистка Сэмми Сильбер в социальной сети X.

40-летний хоккеист занимался в специальном свитере, ограничивающем физические контакты. Ранее Овечкин пропустил первый предсезонный матч клуба и несколько тренировок после повреждения, полученного 18 сентября.

Сам спортсмен заявлял, что вряд ли скоро выйдет на лед. Главный тренер команды Спенсер Карбери успокоил болельщиков, подчеркнув, что травма капитана не является серьёзной и не повлияет на его дальнейшее участие в сезоне.


Теги:
хоккей
