В Оше введена в эксплуатацию новая подстанция 110/10 кВ "Кен-Сай"

В городе Ош завершено строительство и введена в эксплуатацию новая подстанция 110/10 кВ "Кен-Сай", обеспечивающая бесперебойное электроснабжение жилых массивов Кен-Сай, а также близлежащих населённых пунктов Гулбаар, Кенеш и Джапалак. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Кыргызской Республики.

Церемония открытия состоялась с участием министра энергетики Таалайбека Ибраева, мэра города Ош Дженишбека Токторбаева, генерального директора ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" И. Сыдыгалиева, а также местных жителей.

Как отмечает ведомство, строительство объекта завершено раньше запланированного срока. Работы выполнены ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана", общий объём инвестиций составил 18,5 млн сомов.

Новая подстанция позволит снабжать электроэнергией около 3 тысяч домохозяйств города Ош и почти 7 тысяч жителей Араванского района на территории площадью более 1100 гектаров.

Кроме того, запуск подстанции снимет избыточную нагрузку с действующих объектов - подстанций 110/6 кВ "Учар" и 35/10 кВ "Гулбаар". "Кен-Сай" станет ключевым элементом в развитии одноимённого жилого массива площадью 1824 гектара, обеспечивая надёжное электроснабжение социальных, промышленных и частных объектов.

Подстанция подключена к линии электропередачи 110 кВ "Узловая - Мангыт" через воздушную линию протяжённостью 230 метров. На объекте установлено современное оборудование: трансформатор мощностью 6,3 МВА, элегазовые выключатели и разъединители 110 кВ, 24 ячейки распределительных устройств 10 кВ, а также шкафы релейной защиты, автоматики и учёта электроэнергии.

Специалисты Ошских электрических сетей завершили тестирование и наладку электрооборудования, после чего объект признан полностью готовым к эксплуатации.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев напомнил, что в ходе рабочей поездки в июле текущего года поручил Ошским электрическим сетям завершить строительство до конца 2025 года. Работы были выполнены досрочно.

Ввод в эксплуатацию подстанции "Кен-Сай" создаёт новые возможности для развития инфраструктуры города Ош, подключения новых потребителей к национальной энергосистеме, а также способствует развитию малого и среднего бизнеса и повышению качества жизни населения региона.