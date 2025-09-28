Погода
$ 87.31 - 87.63
€ 102.20 - 103.00

Неймар оказался в центре скандала из-за образа жизни

295  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бразильский футболист Неймар оказался в центре медийного и юридического скандала после обвинений журналиста Родольфо Гомеса. Гомес утверждает, что игрок ведет разгульный образ жизни с алкоголем, кальяном и бессонными ночами, что якобы стало причиной его травм и отсутствия на поле.

Сайт Leo Dias добавил, что подобные развлечения происходят во время покерных вечеров, что только усилило критику в адрес спортсмена. Эти обвинения могут повлиять на участие Неймара в сборной Бразилии и на его шансы выступить на чемпионате мира 2026 года.

В ответ представители футболиста через его отца Неймара-старшего объявили о подаче уголовного и гражданского иска за клевету. Они заявили, что обвинения наносят вред репутации Неймара и являются попыткой дискредитировать его.

Сам Неймар, несмотря на шумиху, сохранил юмор, опубликовав в Instagram фото с Red Bull с подписью: "Это слишком смешно". Однако за шуткой скрывается реальная угроза для его карьеры: если травмы будут продолжаться, дальнейшие проблемы футболиста могут решаться не на поле, а в суде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450976
Теги:
футбол, Бразилия, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  