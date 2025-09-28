Неймар оказался в центре скандала из-за образа жизни

Бразильский футболист Неймар оказался в центре медийного и юридического скандала после обвинений журналиста Родольфо Гомеса. Гомес утверждает, что игрок ведет разгульный образ жизни с алкоголем, кальяном и бессонными ночами, что якобы стало причиной его травм и отсутствия на поле.

Сайт Leo Dias добавил, что подобные развлечения происходят во время покерных вечеров, что только усилило критику в адрес спортсмена. Эти обвинения могут повлиять на участие Неймара в сборной Бразилии и на его шансы выступить на чемпионате мира 2026 года.

В ответ представители футболиста через его отца Неймара-старшего объявили о подаче уголовного и гражданского иска за клевету. Они заявили, что обвинения наносят вред репутации Неймара и являются попыткой дискредитировать его.

Сам Неймар, несмотря на шумиху, сохранил юмор, опубликовав в Instagram фото с Red Bull с подписью: "Это слишком смешно". Однако за шуткой скрывается реальная угроза для его карьеры: если травмы будут продолжаться, дальнейшие проблемы футболиста могут решаться не на поле, а в суде.