Англия выиграла чемпионат мира по женскому регби 2025

- Самуэль Деди Ирие
Англия одержала убедительную победу над Канадой со счётом 33:13 в финале чемпионата мира по женскому регби 2025 года на стадионе Stadium Australia, завоевав свой пятый титул в истории турнира.

С первых минут Англия задавала темп, контролируя владение мячом и территорию. Команда открыла счёт после красивой попытки Эбби Доу, а Эмили Скарратт успешно реализовала трансформацию и добавила штрафной в первом тайме. К перерыву англичанки лидировали со счётом 20:3.

Канада, стремясь к ответу, полагалась на скорость и креативность Карлы МакЛеод и Лорен Хант, сумевшая прорываться к линии в последней минуте тайма. Тем не менее, команда не смогла преодолеть мощную защиту Англии.

Во втором тайме Англия продолжала контролировать игру, отметились попытки Марли Пакер и Поппи Клиэлл, а Скарратт добавила ещё две успешные трансформации. Канада сумела забить позднюю попытку через Оливию ДеМерчант, но победа Англии никогда не была под угрозой.

Ключевые моменты:

Эмили Скарратт – управляла атакой Англии с точными пасами и креативными решениями.

Марли Пакер – возглавляла защиту, несколько раз останавливая опасные прорывы Канады.

Англия забила пять попыток в матче, демонстрируя как тактическую дисциплину, так и физическое превосходство.

Эта победа закрепляет статус Англии как одной из сильнейших команд женского регби, добавив к их предыдущим титулом 1994, 2014, 2017 и 2021 годов. Канада завоевала серебряные медали, показав сильное выступление и подтвердив, что она является серьёзным соперником на мировой арене.

Фанаты обеих стран заполнили Stadium Australia, а миллионы зрителей по всему миру следили за матчем, наслаждаясь высоким уровнем игры и ростом популярности женского регби.


