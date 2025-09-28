Английская Премьер-лига: важные исходы и турнирная таблица

Зрители стали свидетелями серии ярких матчей в Английской Премьер-лиге, где случились сенсации и важные результаты, изменившие расстановку сил в турнирной таблице.

Брентфорд 3–1 Манчестер Юнайтед

Брентфорд одержал убедительную победу над Манчестер Юнайтед на своем поле. Тиаго Насименто Родригес забил дважды (9', 20'), а Йенсен оформил гол в компенсированное время (90+6'). Единственный гол гостей забил Бенжамин Шешко на 27-й минуте.

Челси 1–3 Брайтон энд Хоув Альбион

Челси повел благодаря голу Энцо Фернандеса на 24-й минуте, но Брайтон совершил камбэк. Дэнни Уэлбек забил дважды (77', 90+10'), а Максим де Кюпер оформил третий гол в добавленное время.

Кристал Пэлас 2–1 Ливерпуль

Кристал Пэлас удивил Ливерпуль на Селхерст Парк. Исмаила Сарр забил на 9-й минуте, Федерико Киеза сравнял счет на 87-й, но Эдди Нкетия принес победу хозяевам на 97-й минуте, положив конец беспроигрышной серии Ливерпуля.

Лидс Юнайтед 2–2 Борнмут

Лидс дважды выходил вперед благодаря голам Джо Родона (37') и Шона Лонгстаффа (54'), но Борнмут отыгрался голами Антуана Семеньо (26') и Эли Джуниора Крупи (90+3'), обеспечив ничью.

Манчестер Сити 5–1 Бернли

Сити полностью контролировал игру дома: голы забили Жоао Нунес (61') и Эрлинг Холанд (90', 90+3'), а также автогол Максима Эстеве (12').

Ноттингем Форест 0–1 Сандерленд

Сандерленд вырвал победу на выезде, поднявшись в верхнюю часть таблицы.

Тоттенхэм Хотспур 1–1 Вулверхэмптон

Тоттенхэм спас ничью благодаря голу Жоао Пальиньи в компенсированное время после того, как Вулверхэмптон ранее вышел вперед.

Последствия для турнирной таблицы:

Ливерпуль потерпел первое поражение в сезоне, в то время как Кристал Пэлас продлил свою 18-матчевую беспроигрышную серию. Поражение Челси, осложненное удалением, вызывает вопросы к стабильности команды. Победа Брентфорда повышает уверенность, а Манчестер Сити продолжает доминировать. Сандерленд поднялся в топ-4. Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест находятся под давлением и должны восстановить позиции в следующих турах.