"Вест Хэм" назначил Нуну Санту тренером

Лондонский "Вест Хэм Юнайтед" объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту новым главным тренером на три года, спустя всего несколько часов после увольнения Грэма Поттера.

Португальский специалист, недавно уволенный из "Ноттингем Форест", возглавил "молотобойцев" после неудачного старта сезона в АПЛ. Команда проиграла 0:3 новичку лиги "Сандерленду" в первом туре, а затем потерпела крупные поражения от "Челси" и "Тоттенхэма".

Последним матчем Поттера стало поражение дома от "Кристал Пэлас" (1:2) на фоне протестов болельщиков. Несмотря на выполнение медиа-обязанностей в пятницу, руководство клуба объявило об его увольнении в субботу.

"Моя цель - работать максимально усердно, чтобы выжать из команды всё лучшее и сделать её настолько конкурентоспособной, насколько это возможно", - заявил Эшпириту Санту.

50-летний тренер получил признание в "Ноттингем Форест", куда пришёл в декабре 2023 года. Сначала он спас клуб от вылета, а в следующем сезоне сенсационно вывел команду на 7-е место и в Лигу Европы.