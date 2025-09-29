Погода
Камбар-Ата-1: в Брюсселе прошел новый раунд переговоров по ГЭС

- Светлана Лаптева
В Брюсселе 25-26 сентября 2025 года состоялся третий раунд министерских переговоров по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Кыргызской Республике. Представители Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили дальнейшие шаги по реализации этой крупной региональной инициативы, сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана.

Во встрече приняли участие министры энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, Кыргызской Республики – Таалайбек Ибраев и Узбекистана – Джурабек Мирзамахмудов, а также высокопоставленные чиновники из финансовых и водных ведомств трех стран. Основной темой стало совместное строительство Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 мегаватт на реке Нарын в Кыргызстане. Проект рассматривается как ключевой для рационального использования водных ресурсов в регионе.

Переговоры стали продолжением диалога, начатого на встречах в Ташкенте в январе и в Дубае в мае 2025 года. Участники рассмотрели достигнутый прогресс, включая проект технико-экономического обоснования и предварительную оценку воздействия на окружающую и социальную среду. Стороны согласовали проведение консультаций с заинтересованными сторонами на местном, национальном и трансграничном уровнях, которые запланированы на октябрь-ноябрь текущего года. Кроме того, обсуждались механизмы совместной реализации проекта, его обновленная финансовая смета и возможности привлечения средств от международных финансовых институтов.

По итогам трехсторонней встречи была достигнута договоренность о дальнейших совместных действиях и сроках подготовки проекта. Параллельно с основной программой делегация Казахстана провела серию двусторонних переговоров с международными финансовыми организациями, входящими в комитет доноров проекта. Обсуждение условий и возможностей привлечения финансирования состоялось с представителями Европейского совета, Всемирного банка, ЕБРР, АБИИ, АБР и фонда ОПЕК.

Организационную и техническую поддержку в проведении круглого стола оказал Всемирный банк, который содействует подготовке проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Источник: rivers.help


