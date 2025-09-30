Карлос Ульберг нацелен на историческое достижение в UFC

Новозеландский полутяжеловес Карлос Ульберг после яркой победы над Домиником Рейесом на турнире UFC Perth заявил о готовности установить уникальный рекорд.

Ульберг нокаутировал бывшего претендента на титул уже в первом раунде, продлив свою победную серию до девяти боёв. Теперь боец хочет стать первым мужчиной в истории UFC, который выйдет на титульный бой всего через неделю после предыдущего выступления.

Он сообщил, что намерен присутствовать на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе 4 октября и готов заменить любого из участников главного боя - чемпиона Магомеда Анкалаева или Алекса Перейру.

"Я хочу ставить рекорды. Никто ещё не дрался, а через неделю не выходил на титульный бой. Я хочу быть первым", - сказал Ульберг.

Ранее подобное удавалось только Лупите Годинес в 2021 году, но среди мужчин это будет уникальный случай.

Чемпион UFC Магомед Анкалаев уже отметил, что бой с Ульбергом может стать интересным в будущем.