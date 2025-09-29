Погода
Алматы встретил "Реал Мадрид" многотысячной толпой фанатов

- Самуэль Деди Ирие
В Алматы прошла массовая встреча с футболистами мадридского "Реала", прибывшими на матч Лиги чемпионов против "Кайрата".

С раннего утра у отеля, где разместилась испанская команда, собрались тысячи болельщиков с флагами, шарфами и плакатами. Фанаты скандировали имена игроков и клуба, создавая атмосферу большого футбольного праздника.

Для поддержания порядка полиция усилила охрану, задействовав более 2,5 тысячи сотрудников, включая подразделения конной полиции. На прилегающих улицах движение транспорта было частично ограничено.

Матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" состоится 30 сентября. На игру ожидается прибытие около тысячи болельщиков из Испании.


URL: https://www.vb.kg/450992
Теги:
Казахстан, футбол, Испания
