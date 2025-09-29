Погода
"Аль-Наср" ограничит игровое время Роналду ради ЧМ-2026

224  0
- Самуэль Деди Ирие
Криштиану Роналду и главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш договорились скорректировать нагрузку форварда, чтобы сохранить его физическую форму перед чемпионатом мира 2026 года. Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на "Transfer News Live".

Согласно соглашению, 40-летний нападающий будет принимать участие минимум в 25% матчей клуба, а также продолжит играть за сборную Португалии.

В текущем сезоне Роналду уже забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в пяти матчах за "Аль-Наср". С момента перехода в саудовский клуб в 2023 году он провёл 110 игр, отметившись 97 мячами и 20 ассистами.


футбол
