Бишкекские легкоатлеты успешно выступили на Кубке Узбекистана

В Ташкенте прошёл Кубок Узбекистана по лёгкой атлетике. В турнире участвовали около 250 спортсменов из 15 стран мира, в том числе 7 воспитанников СДЮШОР им. С. Джуманазарова из Бишкека.

Кыргызстанцы показали достойные результаты и вошли в число призёров.

Самат Казакбаев завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м.

Анна Коробовцева стала второй в беге на 400 м и четвёртой на дистанции 800 м.

Остальные спортсмены также показали стабильные выступления: Искендер Чокоев занял 7-е место на 800 м, Билал Шарабидинов - 9-е, Имран Бекчороев - 10-е, Руслан Литовский - 6-е на 400 м, а Анастасия Ротарь финишировала восьмой на 200 м.

Соревнования включали 22 дисциплины и позволяли заработать рейтинговые очки для будущих чемпионатов мира и международных турниров.