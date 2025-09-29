Михаил Толкачев отработал на отборе Кубка Азии по футзалу

В Ханчжоу (Китай) прошли отборочные матчи Кубка Азии-2026 по футзалу. Специалист Кыргызского футбольного союза Михаил Толкачев был назначен комиссаром на три игры группы "E": Вьетнам – Гонконг, Китай – Вьетнам и Вьетнам – Ливан.

В пресс-службе КФС отметили, что это назначение подтверждает доверие Азиатской футбольной конфедерации (АФК) к кыргызстанским специалистам и их высокий профессионализм.

Финальная стадия Кубка Азии-2026 пройдёт в Индонезии с 27 января по 8 февраля 2026 года. В турнире примут участие 16 сборных, включая команду Кыргызстана.