Мыктыбек Оролбай уулу готовится к бою в UFC

Кыргызстанский боец Мыктыбек Оролбай уулу проведет следующий поединок на турнире UFC Fight Night 22 ноября в Дохе (Катар).

Его соперником станет норвежско-шведский боец Джек Херманссон (24-9) в весовой категории до 77 кг.

Оролбай уулу дебютировал в UFC в ноябре 2023 года и за это время одержал две победы при одном поражении. Всего на счету 27-летнего бойца 14 побед, 2 поражения и 1 ничья. Последний бой он провел в июне 2025 года в Азербайджане, победив Тофика Мусаева в первом раунде.

В UFC под флагом Кыргызстана также выступают Валентина Шевченко и Уран Сатыбалдиев.