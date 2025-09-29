Бакыт Бакетаев Садыру Жапарову: Сегодня миру не хватает живого слова

Выступление Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН без сомнения вызвало живой отклик - в СМИ, в кулуарах, в кафе и чатах. Кто-то называл его сдержанным и дипломатичным, кто-то продуманным и выверенным. Но те, кто знает президента не по заголовкам, а по делам, остались в легком недоумении: а где же наш Садыр Нуркожоевич - тот самый, решительный, интуитивный, прямой, как стрела? Таким вопросом в разговоре с корреспондентом VB.KG задался политолог Бакыт Бакетаев

"Создавалось ощущение, что говорил не президент, который предотвратил реальный конфликт между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, а вежливый дипломат с мышлением международного чиновника, которому важно не сказать лишнего. Все правильно, все корректно, все по дипломатическому протоколу. Но, как сказал Ницше:

"Слова должны быть стрелами, а не подушками".

В этом и вся проблема. В мире, где война снова стала риторикой большой политики, слова лидеров малых стран могут быть особенно важными - если они искренни, живы и пронизаны внутренней силой. Ведь сегодня миру не хватает не очередного заявления, а живого слова, которое может разбудить совесть, вселить надежду, предложить новый вектор.

Упущенная возможность стать голосом малых стран

"Истина - это не громкость речи, а сила смысла" - Конфуций.

Кыргызстан - не гигантская страна. Но именно потому, что мы малы, мы можем говорить искренне, от сердца, без амбиций великодержавия и без страха потерять влияние, которого у нас и так немного. В этом - наша свобода. В этом - наша сила.

Президент Жапаров - человек, который в реальной политике показал, что дипломатия может работать. Он разминировал опаснейший регион Центральной Азии, где дом стоит на земле Кыргызстана, сад - на территории Узбекистана, а курятник уже уходит в Таджикистан. Границы были запутаннее, чем философия Гегеля, но он смог. Вместе с лидерами соседних государств Садыр Жапаров дал нам не только мир, но и новую эпоху регионального сотрудничества: гидроэлектростанции, железные дороги, энергетические проекты.

Почему бы не рассказать миру именно об этом - не по бумаге, а сердцем?

Где та речь, которая могла бы стать искрой?

"Речь - это действие. Когда говоришь, - творишь реальность" - Жан-Поль Сартр.

В ООН, где слова считаются валютой дипломатии, Жапаров мог стать тем, кто переформатирует повестку. Он мог сказать, что пора реформировать международную систему, где малые страны по-прежнему играют роль статистов. Он мог обратиться не к высоким материям, а к человеческой боли - сказать, что в словах есть сила мира, и что дипломатия без искренности - это просто протокол.

Он умеет говорить просто, сильно, по-мужски. Не "для галочки", а для дела. Но в этот раз все было слишком "причесано", стерильно, без того самого внутреннего огня.

"Можно остановить войну словом. Но для этого слово должно быть огнем" - восточная пословица.

Надежда на будущее - саммит ШОС в Бишкеке

Есть повод для нового драйва: в 2026 году Кыргызстан будет принимать саммит ШОС, и именно Садыр Жапаров будет председателем. Это шанс для того, чтобы вернуть в международную дипломатию живую энергию Востока, стиль реформатора и конструктивный голос малых государств.

"Малые государства могут совершать великие дела, если говорят от имени истины" - Цицерон.

Кыргызстан - это страна, где вершины гор напоминают нам, что нужно мыслить высоко, а долины - что нельзя забывать о простом народе. Наш стиль - это не имперские амбиции, а реализм, честность и дипломатия, подкрепленная мудростью юрты, а не только протоколами Женевы.

И мы верим, что следующее выступление нашего президента - на саммите ШОС - будет другим: энергичным, философским, пронизанным духом мира, но и с конкретными инициативами. Именно малые страны, пережившие конфликты, как Кыргызстан, имеют моральное право призывать мир к диалогу.

Вместо заключения

"Слово способно либо породить свет, либо вызвать тьму. Зависит от того, кто его произнес" - Лао-цзы.

Президент Жапаров уже доказал, что внутренний мир - это не абстракция, а достижение, завоёванное усилием воли, мудрости и готовностью к компромиссу. Теперь его слово должно прозвучать не просто как речь, а как послание эпохи, как зов к международной реформе - от имени всех малых, но гордых стран, которые хотят мира.

Мы ждём этой речи. Мы верим, что она будет не от дипломатов, боящихся своей тени, а от реформатора, который знает, что слово может стать миром", - заявил Бакыт Бакетаев.