Весь октябрь кыргызстанцы смогут посетить госмузеи бесплатно

С 1 по 30 октября 2025 года во всех государственных музеях Кыргызстана пройдет бесплатная акция "Месяц открытых дверей". Об этом сообщили в Минкультуры КР.

Отмечается, что в течение месяца жители и гости страны смогут бесплатно посещать постоянные и временные экспозиции, участвовать в специальных экскурсиях, историко-культурных маршрутах, лекциях и мастер-классах.

Указывается, что "Месяц открытых дверей" призван сделать музеи более доступными и интересными, а также укрепить связь общества с национальным культурным наследием и пробудить патриотизм среди молодежи.

Инициатива реализуется в рамках указов президента КР, направленных на духовно-нравственное развитие общества, популяризацию национальных ценностей и повышение интереса к историческому наследию. Акция также приурочена к 100-летию со дня создания первого музея в Кыргызстане.

Источник: Кабар