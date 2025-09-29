Погода
ЦИК КР предлагает вернуть учителей к работе на выборах

- Алина Мамаева
ЦИК КР отмечает важность активного участия работников образования в избирательной кампании. По данным Центризбиркома, на предыдущих выборах сотрудники сфер здравоохранения, культуры и образования активно работали в составе избирательных комиссий, внося значительный вклад в организацию и проведение избирательного процесса.

"Так, по всей стране на 2492 избирательных участках работают 24 995 членов избирательных комиссий, из которых 15 496 (около 63%) составляют учителя. Кроме того, 1 655 избирательных участков размещены в средних школах республики.

Однако в последнее время, во время встреч членов Центральной избирательной комиссии с населением в регионах, стало известно о случаях, когда некоторые руководители районных и городских отделов образования Министерства просвещения КР, а также директора школ безосновательно исключают учителей из состава избирательных комиссий.

ЦИК КР подчёркивает, что привлечение учителей к избирательному процессу необходимо не для агитации в пользу кандидатов или в качестве наблюдателей, а для организации работы на высоком уровне.

Их многолетний опыт и ответственное отношение вносят весомый вклад в безупречное и качественное проведение предстоящей масштабной избирательной кампании.

В этой связи ЦИК высоко оценивает вклад работников образования в выборный процесс и призывает руководителей на местах не чинить им необоснованных препятствий".


Теги:
выборы, Кыргызстан, учителя, ЦИК
