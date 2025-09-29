В Кыргызстане запущена система "Отзывы" для оценки работы госорганов

Для повышения прозрачности деятельности государственных органов и улучшения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Кыргызской Республике внедрена информационная система "Отзывы".
Это современный цифровой инструмент, который позволяет гражданам оценивать работу министерств, ведомств, их подведомственных организаций, территориальных подразделений, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий.
Что такое ИС "Отзывы"?
Информационная система "Отзывы" – это единая онлайн-платформа, через которую пользователи могут:
• оставить оценку по пятибалльной шкале (от 1 – "крайне неудовлетворительно" до 5 – "отлично");
• написать отзыв о качестве государственных или муниципальных услуг, работе сотрудников, уровне сервиса и взаимодействия;
• направить замечания, предложения и рекомендации для улучшения работы госорганов;
• получить ответ или комментарий от уполномоченного государственного органа на ранее оставленный отзыв.
Для доступа достаточно отсканировать QR-код, размещенный в организациях, камерой вашего смартфона или через приложение Tunduk.
Зачем создана система?
Цель ИС "Отзывы" – о сделать работу государственных органов более открытой, прозрачной и ориентированной на граждан.
С помощью платформы государственные органы смогут:
• оперативно получать обратную связь от граждан;
• анализировать оценки и отзывы, чтобы выявлять системные проблемы;
• повышать качество предоставляемых услуг;
• быстро реагировать на предложения и замечания пользователей;
• разрабатывать и внедрять меры по устранению недостатков.
Как работает ИС "Отзывы"?
1 Пользователь регистрируется или авторизуется в системе.
2 Выбирает государственный орган или услугу, которую хочет оценить.
3 Ставит оценку по пятибалльной шкале и/или пишет отзыв.
4 Модератор проверяет корректность и достоверность отзыва.
5 После модерации отзыв публикуется в системе.
6 Государственный орган имеет возможность дать официальный ответ
пользователю.