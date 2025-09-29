Погода
$ 87.31 - 87.63
€ 102.20 - 103.00

В Кыргызстане запущена система "Отзывы" для оценки работы госорганов

210  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для повышения прозрачности деятельности государственных органов и улучшения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Кыргызской Республике внедрена информационная система "Отзывы".

Это современный цифровой инструмент, который позволяет гражданам оценивать работу министерств, ведомств, их подведомственных организаций, территориальных подразделений, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

Что такое ИС "Отзывы"?

Информационная система "Отзывы" – это единая онлайн-платформа, через которую пользователи могут:

• оставить оценку по пятибалльной шкале (от 1 – "крайне неудовлетворительно" до 5 – "отлично");

• написать отзыв о качестве государственных или муниципальных услуг, работе сотрудников, уровне сервиса и взаимодействия;

• направить замечания, предложения и рекомендации для улучшения работы госорганов;

• получить ответ или комментарий от уполномоченного государственного органа на ранее оставленный отзыв.

Для доступа достаточно отсканировать QR-код, размещенный в организациях, камерой вашего смартфона или через приложение Tunduk.

Зачем создана система?

Цель ИС "Отзывы" – о сделать работу государственных органов более открытой, прозрачной и ориентированной на граждан.

С помощью платформы государственные органы смогут:

• оперативно получать обратную связь от граждан;

• анализировать оценки и отзывы, чтобы выявлять системные проблемы;

• повышать качество предоставляемых услуг;

• быстро реагировать на предложения и замечания пользователей;

• разрабатывать и внедрять меры по устранению недостатков.

Как работает ИС "Отзывы"?

1 Пользователь регистрируется или авторизуется в системе.

2 Выбирает государственный орган или услугу, которую хочет оценить.

3 Ставит оценку по пятибалльной шкале и/или пишет отзыв.

4 Модератор проверяет корректность и достоверность отзыва.

5 После модерации отзыв публикуется в системе.

6 Государственный орган имеет возможность дать официальный ответ

пользователю.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451008
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, чиновник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  