В Кыргызстане запущена система "Отзывы" для оценки работы госорганов

Для повышения прозрачности деятельности государственных органов и улучшения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Кыргызской Республике внедрена информационная система "Отзывы".

Это современный цифровой инструмент, который позволяет гражданам оценивать работу министерств, ведомств, их подведомственных организаций, территориальных подразделений, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

Что такое ИС "Отзывы"?

Информационная система "Отзывы" – это единая онлайн-платформа, через которую пользователи могут:

• оставить оценку по пятибалльной шкале (от 1 – "крайне неудовлетворительно" до 5 – "отлично");

• написать отзыв о качестве государственных или муниципальных услуг, работе сотрудников, уровне сервиса и взаимодействия;

• направить замечания, предложения и рекомендации для улучшения работы госорганов;

• получить ответ или комментарий от уполномоченного государственного органа на ранее оставленный отзыв.

Для доступа достаточно отсканировать QR-код, размещенный в организациях, камерой вашего смартфона или через приложение Tunduk.

Зачем создана система?

Цель ИС "Отзывы" – о сделать работу государственных органов более открытой, прозрачной и ориентированной на граждан.

С помощью платформы государственные органы смогут:

• оперативно получать обратную связь от граждан;

• анализировать оценки и отзывы, чтобы выявлять системные проблемы;

• повышать качество предоставляемых услуг;

• быстро реагировать на предложения и замечания пользователей;

• разрабатывать и внедрять меры по устранению недостатков.

Как работает ИС "Отзывы"?

1 Пользователь регистрируется или авторизуется в системе.

2 Выбирает государственный орган или услугу, которую хочет оценить.

3 Ставит оценку по пятибалльной шкале и/или пишет отзыв.

4 Модератор проверяет корректность и достоверность отзыва.

5 После модерации отзыв публикуется в системе.

6 Государственный орган имеет возможность дать официальный ответ

пользователю.