Урожай зерновых и овощей в Кыргызстане превысил показатели прошлого года

В Кыргызстане завершается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, в этом году зафиксирован рост урожайности и валового сбора по основным культурам.

По зерновым культурам убрано 529,7 тыс. гектаров из 679,0 тыс. гектаров посевных площадей, что составляет 78% от общего объёма. Это выше уровня прошлого года, когда было убрано 520,9 тыс. гектаров. Средняя урожайность в республике составила 31,6 центнера с гектара против 29,1 центнера годом ранее. В итоге валовой сбор зерна достиг 1 млн 674,4 тыс. тонн - на 158 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

По овощам уборка проведена на площади 44,1 тыс. гектаров (78,1% от плана). Валовой сбор увеличился на 22,4 тыс. тонн. Наивысшая урожайность отмечена в Джалал-Абадской области - 294,9 центнера с гектара.

Картофель убран с 40,5 тыс. гектаров (62,9%). Урожайность составила 180,1 центнера с гектара, что также выше прошлогодних показателей. В Иссык-Кульской области работы проведены на 52,7% от общей площади.

Бахчевые культуры собраны почти полностью - с 12,24 тыс. гектаров, что составляет 103,9% от посевных площадей. Валовой сбор вырос на 53 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Главным производителем бахчевых культур стала Джалал-Абадская область.

Уборка технических культур только начинается. Масличные культуры убраны на 58,3% (7,3 тыс. гектаров), табак - на 68,7%, хлопок - с площади 3,2 тыс. гектаров (50,5%). Уборка сахарной свёклы ещё не начата.

Таким образом, по большинству культур в Кыргызстане зафиксирована положительная динамика как по урожайности, так и по валовому сбору.