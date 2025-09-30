Погода
Финал Кубка Казахстана-2025 пройдет на новом стадионе "Кайсар Арена"

108  0
- Самуэль Деди Ирие
4 октября в Кызылорде состоится финальный матч Кубка Казахстана по футболу-2025 между шымкентским "Ордабасы" и костанайским "Тобол".

Это будет первый финал Кубка Казахстана на стадионе "Кайсар Арена", начало встречи - в 20:00 по бишкекскому времени.

Оба клуба уже выигрывали Кубок Казахстана: "Тобол" в 2007 и 2023 годах, "Ордабасы" - в 2011 году. Ранее трижды именно эти команды встречались в финале турнира.

Победа принесет не только трофей, но и право стартовать со второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2026/27. Для "Ордабасы" это единственный шанс выйти на международную арену.


Теги:
Казахстан, футбол
