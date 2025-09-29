Погода
В Бишкеке прошёл забег Viksit Bharat Run по инициативе посольства Индии

- Нина Ничипорова
Посольство Индии в Кыргызстане совместно с мэрией Бишкека провело в парке Ынтымак забег Viksit Bharat Run 2025. В забеге на три километра приняли участие представители индийской диаспоры, студенты, любители спорта, друзья Индии.

"Мы являемся частью глобальной инициативы, организованной правительством Индии, которая проводит аналогичные соревнования по бегу в 150 странах мира. Нашей целью было объединить индийский и кыргызский народы, в том числе молодёжь наших стран. Мы искренне рады, что Бишкек и мы являемся частью этого всемирного движения. Эта инициатива, безусловно, углубит индийско-кыргызские отношения и на этот раз посредством спорта", - заявил Временный Поверенный в делах Индии в Кыргызстане Шив Мохан Сингх.

По словам участников, марафон не только укрепил связи между людьми, но и отразил общие стремления Индии и Кыргызстана к росту, инновациям и совместному процветанию.

Как сообщили в посольстве Индии, мероприятие прошло в рамках программы "Сева Пахвада" в поддержку служения обществу, национального строительства, преданности делу, творчеству. Программа проводится в период - от годовщины рождения премьер-министра Нарендры Моди до годовщины рождения Махатмы Ганди, то есть с 17 сентября до 2 октября. Это период патриотично называют в Индии периодом служения нации. В это дни проводится множество разных мероприятий не только в Индии, но и в других странах: кампании по сдаче крови, поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, защите окружающей среды, медицинские осмотры, субботники, выставки, спортивные фестивали.

Все эти кампании информируют общественность о продвижении инициатив, направленных на достижение главной цели - развитой Индии. Мероприятия, которые проводятся одновременно в разных странах мира, прославляют идею служения нации, устойчивое развитие, творчество, преданность делу и подчеркивают видение премьер-министра Индии Нарендры Моди о достижении развитой Индии к 2047 году.

Как отметили в посольстве Индии, премьер-министр Нарендра Моди неизменно проявляет готовность помочь людям в любой ситуации. Он ясно дал понять, что "политика не должна ограничиваться критикой и обвинениями, а должна служить средством для облегчения страданий простых людей и позитивных изменений в их жизни".

Всем участникам забега в Бишкеке будут вручены сертификаты.


Теги:
Индия, посольство, парк, Бишкек, премьер-министр
